Le dossier des tueries du Brabant refermé ce vendredi? "Ils ont tué des gamins, je ne suis pas d'accord"

Après 39 ans d'enquête, l'affaire des tueries du Brabant est en passe d'être refermée. 29 morts, un dossier d'un million de pages et toujours aucun coupable. Ce vendredi, les familles des victimes sont conviées à une séance d'information.

Depuis 39 ans, Patricia Finné cherche à savoir par qui et pourquoi son père a été assassiné en 1985 à Overijse. Elle refuse de croire que l'on puisse arrêter les recherches. "C'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Ils ont quand même tué des gamins et on devrait laisser tomber l'enquête ? Non, je ne suis pas du tout d'accord".

Lionel Ruth était l'un des chefs d'enquête. Il a consacré 25 ans de sa carrière à chercher des tueurs. La perspective d'une clôture du dossier résonne comme un échec. "Je vais dire simplement que je suis très triste parce que si on devait s'arrêter dans un constat d'échec, ce serait un échec pour tout le monde. On a tous une responsabilité. C'est une décision qui peut paraître logique mais je me demande si tout a été fait pour arriver à une réponse finale". Le 13 mai dernier, Patricia Finné recevait un courrier laconique de la juge d'instruction. Celle-ci invite les victimes à une séance d'information et leur apprend qu'elle a transmis son dossier au parquet. Autrement dit, que tous les devoirs d'enquête ont été réalisés sans succès.

20 ans de chasse aux fantômes, c'est même plus que 20 ans maintenant. Il n’est pas temps d'arrêter un jour ? "Mais, je pense que tant qu'on n'a pas trouvé, il ne faut pas s'arrêter. La recherche médicale, c'est la même chose. Ils recherchent jusqu'au moment où ils le trouvent", pointe Patricia. Le dossier compte près d'un million de pages. Cinq juges d'instruction se sont succédés. Deux commissions d'enquête parlementaires ont analysé les pistes. En vain.

Même la récompense offerte par Delhaize n'a jamais été réclamée. Pour le chef d'enquête, les causes de l'échec remontent au premier fait en 82 et 83. "C'était fort éclaté et on ne travaillait pas tous de la même manière. Mais quand les parquets ont été dessaisis, on n'a récupéré que les dossiers d'instruction et pas ce que j'appelle le noyau des enquêteurs, qui est quand même très important dans les dossiers non élucidés".