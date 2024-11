Le fils de Laurette Onkelinx condamné à quatre ans de prison: il voulait récupérer 150.000€... chez un dealer

Sami G., le fils de l'ancienne ministre de la Justice Laurette Onkelinx, a été reconnu coupable dans une affaire de home invasion commis à Roosdaal, le 4 novembre 2021, au même titre que Maïra C. et Armany M., rapportent nos confrères de la DH. Sami G. et Armany M. écopent de quatre ans de prison dont deux ferme. Maïra écope elle d'une peine de travail.

En 2021, Sami G., en compagnie d'un complice, s'est introduit dans le domicile d'un dealer nommé Enzo avec l'intention de récupérer de l'argent. En effet, ce dealer aurait une dette de 1.300 € envers la copine, à l'époque, de Sami. Les deux hommes se sont déguisés en facteur afin d'entrer dans l'habitation. Enzo n'est pas présent, mais c'est sa compagne qui ouvre la porte. Sami était armé d'un pied-de-biche. Des coups auraient été échangés. Le fils de l'ancienne ministre de la Justice et son complice repartent avec des sacs remplis d'objets de luxe. Ils espéraient récupérer jusqu'à 150.000 € dans le home invasion.