Le Palais de justice de Nivelles fermé dès vendredi en raison du mauvais état du bâtiment

Cette décision fait suite aux constatations réalisées par la zone de secours du Brabant wallon qui a observé "une série de désordres de nature à ne plus permettre son usage". Sont notamment pointés la charge calorifique excessive résultant des masses d'archives disséminées dans le bâtiment, un manque de compartimentage pour limiter la propagation du feu et la nécessité de faire contrôler l'installation électrique

Le tribunal de première instance (dont la section correctionnelle et de la famille), le parquet et le barreau du Brabant wallon vont donc quitter le palais du centre-ville et transférer leurs activités sur d'autres sites judiciaires situés rue de Soignies, rue Clarisse (palais 2) et dans le zoning Nord (Portes de l'Europe). Les locaux occupés par les juges devront aussi déménager.

"Il sera également recouru au télétravail de manière plus intensive car la capacité des autres sites est insuffisante pour absorber l'ensemble des occupants du palais 1", précise le communiqué.