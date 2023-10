Un briquet génère une alerte à la bombe et l'évacuation du palais de justice de Nivelles

Un briquet abandonné a généré une alerte à la bombe et l'évacuation du palais de justice de Nivelles, lundi après-midi, a indiqué le parquet du Brabant wallon.

Le palais de justice, situé dans le centre de Nivelles, a été évacué vers 15h30 en raison d'une alerte à la bombe. Les audiences en cours, notamment en chambre du conseil, ont dès lors été interrompues.

Un important dispositif policier s'est mis en place et un périmètre de sécurité a été délimité dans le centre-ville nivellois. Une trentaine d'agents des zones de police de Nivelles/Genappe, Braine-l'Alleud et Waterloo ont été mobilisés, ainsi que leurs collègues de la police fédérale. Une équipe du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de la Défense (Sedaa) a également été appelée à intervenir.