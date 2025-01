Viol et assassinat de Julie Van Espen: la Justice présente ses excuses à la famille de la jeune femme

Il s'agit "d'excuses pour les erreurs commises par le système judiciaire et la responsabilité que le système judiciaire porte par conséquent dans la mort de Julie", ainsi que "d'excuses pour les souffrances immenses et irréparables causées à la famille", selon les mots du ministre.

"La justice reconnaît le jugement et donc les erreurs. C'est pourquoi le ministre de la Justice démissionnaire a décidé de ne pas faire appel", a ajouté M. Van Tigchelt. "En concertation avec les parents de Julie, les mêmes représentants de la Justice, du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif tiennent à présenter leurs excuses à l'ensemble de la population et en particulier à la famille de Julie, à son petit ami, à ses amis et à tous ceux qui l'ont connue", a poursuivi le ministre de la Justice démissionnaire.

Le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé en décembre dernier que des erreurs avaient été commises par la cour d'appel d'Anvers, qui traitait le cas de l'auteur des faits, Steve Baekelmans. Ces erreurs, qui ont fait traîner en longueur le procès en appel de ce dernier, sont en partie imputables au pouvoir exécutif, qui n'a pas veillé à ce que la cour d'appel d'Anvers bénéficie d'un personnel suffisant, selon le juge.

Julie Van Espen a été violée et assassinée le 4 mai 2019 par Steve Baekelmans, un homme qui avait déjà eu affaire à la justice à plusieurs reprises, notamment pour des actes violents et sexuels. Le 30 juin 2017, il avait encore été condamné à 4,5 ans de prison pour viol par le tribunal correctionnel d'Anvers, mais le tribunal n'avait pas ordonné son arrestation immédiate à ce moment-là, et il a fallu attendre 23 mois avant qu'il ne soit également condamné en appel. Ce n'est que le 26 juin 2019, après que Steve Baekelmans a assassiné Julie Van Espen et a été arrêté pour ces faits, que cette arrestation a eu lieu.