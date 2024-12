Décision rare: l'État belge tenu pour responsable du viol et de l'assassinat de Julie Van Espen

L'État belge a été jugé jeudi responsable du viol et de l'assassinat de Julie Van Espen par le tribunal de première instance de Bruxelles. D'après ce dernier, des erreurs commises par la cour d'appel d'Anvers ont fait traîner en longueur le procès en appel de l'auteur des faits, Steve Baekelmans. "Ces erreurs sont en partie imputables au pouvoir exécutif, qui n'a pas su veiller à ce que la cour d'appel d'Anvers ne bénéficie d'une quantité suffisante de personnel, et qui ont ainsi définitivement privé la famille Van Espen de la possibilité d'éviter la perte de leur fille et de sa sœur", indique-t-il.

L'assassinat de Julie Van Espen avait suscité un émoi important au sein de la population belge et tout particulièrement en Flandre. Des manifestations avaient été organisées ainsi qu'une veillée sur les lieux du drame.