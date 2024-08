Le nouveau Pôle Emploi-Compétences ouvrira ses portes en 2026 dans le centre de Namur

Le nouveau Pôle Emploi-Compétences wallon ouvrira ses portes en 2026 à l'îlot Rogier, dans le centre de Namur. Le ministre wallon de l'Emploi et de la Formation, Pierre-Yves Jeholet, le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, et l'administratrice générale du Forem, Raymonde Yerna, ont fait le point sur l'état d'avancement des travaux du nouveau site vendredi après-midi.

Le Pôle Emploi-Compétences regroupera la Cité des Métiers, la Digital Factory et la coupole fédératrice d'initiatives Steamuli. L'orientation, le développement des compétences numériques et les métiers STEAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) seront au cœur du projet.

La Cité des Métiers a pour objectif d'orienter les personnes âgées de 6 à 67 ans, et ce dans les provinces de Namur, du Brabant wallon et de Luxembourg. "L'orientation est essentielle pour que les demandeurs d'emploi s'accrochent à leur formation et leur métier, mais la formation continue est tout aussi importante", a indiqué Rolande Yerna du Forem. "Nous avons calculé qu'endéans les cinq ans de leur entrée en fonction, 300.000 travailleurs devaient actualiser leurs compétences ou changer de métier", a-t-elle poursuivi.