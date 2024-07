Alerte jaune aux orages: des dégâts visibles dans le pays

La police locale et les pompiers se sont rendus sur place pour évacuer le camp. Les 325 jeunes filles du groupe O's Agnes Chiromeisjes Retie ont été relogées. Le camp sera donc interrompu. Par ailleurs, des arbres et branches emportés par le vent doivent être nettoyés ci et là dans la ville limbourgeoise, ont ajouté les autorités.

Ailleurs dans le Limbourg, des branchages et divers objets ont encombré l'autoroute E314. Un arbre s'est même couché sur la voie rapide à hauteur de Louvain, condamnant temporairement une bretelle d'accès. À Hasselt, un arbre est tombé sur une habitation, sans faire de blessé. Des lignes électriques arrachées et des véhicules endommagés ont également fait l'objet d'interventions notamment dans le sud-ouest de la province.

Les prévisions météo de ce soir

Ce samedi soir, descellules orageuses isolées séviront encore sur la Belgique, peut-on lire sur le site de l'IRM. "Peu avant minuit, une zone d'averses et d'orages plus structurée commencera à envahir la Belgique depuis la France. Ces orages pourront localement s'accompagner de précipitations très intenses, de grêle et de fortes rafales de vent. Cette vague quittera la Belgique à l'aube par les Pays-Bas et l'Allemagne. Les minima seront compris entre 16 et 20 degrés. Le vent sera d'abord faible et variable puis il s'orientera au sud-ouest, à l'ouest-nord-ouest au littoral, et deviendra parfois modéré en fin de nuit."