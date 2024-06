Alerte orange aux orages en province de Luxembourg, jaune dans le reste de la Wallonie

Les zones frontalières du sud et de l'est de la Wallonie seront touchées par une zone pluvio-orageuse samedi soir, alertent l'Institut royal météorologique (IRM) et le Service public de Wallonie (SPW). Elle ne s'évacuera définitivement vers l'Allemagne que dans le courant de la matinée de dimanche.

Plusieurs ondes orageuses remontent de France vers la Belgique. Une onde plus active atteindra un stade d'occlusion pendant la nuit, atteindra le sud du pays vers 20h00 et s'évacuera définitivement vers l'Allemagne entre 10h00 et 11h00 dimanche matin. De la grêle et des rafales sont aussi attendues.

Les cumuls plus importants sont attendus en provinces de Namur et Liège (ouest) avec 25 à 50 mm, ainsi qu'en provinces de Liège (est) et Luxembourg, avec localement plus de 60 mm.

Pour Spa-Francorchamps (24H de Spa), il faut s'attendre à cette fourchette haute de 50mm sur l'épisode. L'Eau rouge, particulièrement réactive, sera surveillée de près.

De nouvelles averses sont attendues dimanche soir mais de moindre intensité.

Le Hainaut et le Brabant wallon doivent composer samedi en fin d'après-midi et début de soirée avec des averses orageuses qui apporteront plus de 20 l/m² de manière étendue, voire localement plus.