Après Isha, la tempête Jocelyn va traverser l’Europe: à quoi faut-il s’attendre en Belgique?

Après le passage de la tempête Isha, une nouvelle dépression commence à se former. Celle-ci va traverser le nord du Royaume-Uni la nuit prochaine et devrait porter le nom de Jocelyn. Y aura-t-il des conséquences en Belgique?

Après Isha, la tempête Jocelyn doit amener avec elle pluie et vents violents sur l'Irlande et le Royaume-Uni ces mardi et mercredi. Chez nous, on attend un gros coup de vent, "pas nécessairement quelque chose de violent", précise Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, Institut royal de météorologie. Les rafales pourront atteindre les 80 km/h à la côte. Pour l’instant, l’IRM ne prévoit pas d’avertissement lié au vent.