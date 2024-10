Avertissement jaune pour des cumuls de précipitations en province du Hainaut

Une perturbation ondulera sur toute la Belgique dans la nuit et encore lundi et la nuit suivante. L'activité devrait être la plus marquée sur le nord-ouest du territoire, avec des cumuls pouvant localement dépasser les 25 litres/ m2 en 24 heures. Un avertissement jaune est émis en particulier pour la province du Hainaut dés 22h00 dimanche soir et jusque mardi à l'aube.

Un tel avertissement est aussi de mise pour la côte belge, ainsi que les provinces d'Anvers, de Flandre-Orientale et Flandre-Occidentale.