Cache-cache entre soleil et nuages vendredi sous près de 30°C

Des périodes ensoleillées alterneront avec des nuages moyens et élevés en cours de journée vendredi. Il y aura davantage d'éclaircies par l'ouest l'après-midi. Maxima de 25 à 30°C.

Le temps restera généralement sec avec de belles périodes ensoleillées qui se partageront le ciel avec des nuages moyens et élevés. En cours d'après-midi, les éclaircies s'élargiront depuis l'ouest. Les températures poursuivront leur ascension avec des valeurs de l'ordre de 25°C sur les sommets de l'Ardenne, proches de 26°C à la mer et jusqu'à 29 voire localement 30°C en plaine. Le vent sera faible et variable ou de secteur sud-est. Au littoral, une brise de mer modérée de nord-est s'enclenchera l'après-midi.

Ce soir, les nuages se dissiperont en grande partie puis cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les minima oscilleront entre 12°C en Hautes Fagnes et 19°C en plaine, voire un peu plus dans les grandes villes. Le vent sera faible de secteur sud-est.