Code orange levé en province de Namur après le passage de la tempête Kirk

La phase communale de gestion de crise reste néanmoins activée à Couvin. "De nombreux contacts ont été pris et se poursuivent avec cette commune. La population y est vivement invitée à suivre les conseils et les directives des autorités locales, ainsi que celles des services de secours et de la police présente en divers points pour régler des problèmes de mobilité", selon le gouverneur.

Ailleurs sur le territoire provincial, de nombreux bassins de cours d'eau restent actuellement en phase d'alerte. Les experts de la Région wallonne indiquent que, de manière générale et sauf exception, les pics ont été atteints à la mi-journée. La décrue pourrait connaître un ralentissement, voire une légère remontée des niveaux.