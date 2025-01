De la neige attendue cette semaine en Belgique: voici où elle va tomber

Le temps sera variable et instable avec des averses pouvant être à caractère hivernal en plaine, prévoit l'IRM mardi matin. En Ardenne, il s'agira de neige fondante, voire de neige sur les sommets. Un coup de tonnerre restera possible localement.

Mercredi, la journée commencera avec de nombreux nuages élevés laissant encore passer quelques rayons de soleil. Au cours de la journée, le ciel deviendra très nuageux, et en fin d'après-midi et soirée, une perturbation venue de France atteindra le pays. Cette zone de précipitations devrait principalement concerner le centre et le sud. Dans le nord et le nord-ouest, les précipitations devraient rester plus limitées et tomber sous forme de neige fondante ou de neige légère.

Dans une large zone du centre du pays, les précipitations devraient par contre tomber sous forme de neige, entraînant un risque de routes glissantes en raison de l'accumulation de neige. Dans l'extrême sud, les précipitations tomberaient principalement sous forme de pluie, car l'air plus doux en provenance de France s'y infiltrerait. Cette répartition des précipitations reste cependant à confirmer, précise l'IRM.

Les maxima seront proches de 0 degré en Ardenne et compris entre 2 et 4 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Jeudi matin, il fera d'abord très nuageux avec, surtout sur l'est et le sud du pays, encore quelques chutes de neige. La zone de précipitations quittera ensuite lentement notre pays vers l'Allemagne et des périodes ensoleillées arriveront par l'ouest. En Haute-Fagnes, des chutes de neige seront possibles jusqu'en soirée. Les maxima varieront entre -1 et +5 degrés. Le vent modéré de nord repassera entre l'ouest et le sud-ouest.