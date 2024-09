De la pluie sur l'ouest, plus sec à l'est

Le ciel sera changeant à parfois très nuageux avec des averses, lundi après-midi, surtout sur la moité ouest du pays; ces dernières pourraient être ponctuellement assez intenses, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Sur l'est, le temps restera souvent sec à quelques averses locales près. Les maxima se situeront entre 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 ou 20 degrés en Campine, sous un vent modéré de secteur sud-sud-ouest.

En soirée, des averses locales seront encore à craindre, surtout sur l'ouest et le nord-ouest du territoire. Ailleurs, le temps restera généralement sec avec des éclaircies de plus en plus larges. En début de nuit, le ciel deviendra peu nuageux en beaucoup d'endroits. Plus tard dans la nuit, la nébulosité augmentera à nouveau, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse où il faudra alors composer avec quelques averses. Ailleurs, le temps restera majoritairement sec avec un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies (parfois encore larges). Les minima seront compris entre 9 et 12 degrés.

Mardi matin, quelques averses toucheront la Haute Belgique, alors que le temps sera encore généralement sec ailleurs, sous un ciel nuageux avec localement des éclaircies. Dans le courant de l'avant-midi, le risque d'averses augmentera sur l'ouest du pays ainsi que sur les régions proches de la frontière française. L'après-midi, le ciel sera changeant à très nuageux et le risque de quelques averses s'étendra à l'ensemble du territoire; les précipitations seront toutefois les plus marquées en Ardenne et en Lorraine belge. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés en Campine. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud-sud-ouest, virant ensuite au secteur sud-ouest. A la côte, il sera parfois assez fort de secteur sud- sud-ouest, puis ouest-nord-ouest.