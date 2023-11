De larges éclaircies attendues pour clôturer un week-end venteux

Dimanche après-midi, de larges éclaircies se développeront depuis l'ouest et les averses céderont alors la place à un temps généralement sec, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés sur l'ouest du pays.

Le vent sera souvent assez fort, et même très fort à la mer, et reviendra de l'ouest à l'ouest-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h.

Dimanche soir et cette nuit, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante et quelques averses pourraient à nouveau se produire par endroits. Les minima se situeront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés à la Côte. Le vent reviendra au secteur sud-ouest et deviendra modéré dans l'intérieur du pays et (assez) fort au littoral. Des rafales de 50 à 60 km/h seront encore possibles.