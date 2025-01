"Des rafales entre 60 et 75 km/h": alerte jaune, le 1722 activé en prévision de possibles inondations

Selon les prévisions de l’IRM, une perturbation active traverse lentement le pays, entraînant d'importantes précipitations. Entre vendredi après-midi et samedi après-midi, les cumuls de pluie pourraient atteindre 25 à 40 litres par mètre carré sur les provinces de Luxembourg, Hainaut, Brabant, Namur, Liège, Limbourg et Anvers. Dans d’autres régions, notamment à la Côte et en Flandre, les précipitations seront moins marquées, oscillant entre 10 et 20 l/m².

La tempête Eowyn est actuellement en Irlande avec des vents forts. Elle arrive chez nous, mais sera bien plus calme. Mais d'où vient Eowyn? "Ce phénomène s’explique par le renforcement du courant-jet (que l'on appelle également "jet stream", désigne un tube de vents très soutenus) sur l’Atlantique", indique David Dehenauw, le directeur du bureau du temps à l'IRM. "Et ce courant-jet est nourri par le froid sur l’Amérique et les températures très élevées sur le Golfe du Mexique. Cela crée le renforcement du courant-jet, et ça cause la tempête Eowyn. En Belgique, on peut s’attendre à des rafales entre 60 et 75 km/h. En revanche, en Irlande, on s’attend à des rafales qui pourraient atteindre les 200 km/h."

Les minima la nuit prochaine seront par ailleurs compris entre 4 et 7°C, sous un vent modéré de secteur sud-ouest en Ardenne, et souvent faible de secteur sud ou de direction variable ailleurs.

Un week-end sous la pluie

Samedi, le temps restera pluvieux sur la majeure partie du territoire avec toujours des précipitations abondantes dans certaines régions. L'IRM a d'ailleurs lancé un avertissement: jusqu'à 40 litres/m2 sont attendus en 24 heures, entre vendredi après-midi et samedi après-midi, sur plusieurs provinces du pays.

La journée de dimanche débutera localement avec des bancs de brouillard. Les champs nuageux seront souvent nombreux; ils pourraient parfois laisser filtrer quelques éclaircies, notamment dans le courant de l'après-midi. Hormis quelques éventuelles ondées locales (plutôt sur l'Ardenne), le temps restera généralement sec. Toutefois, il deviendra pluvieux et venteux durant soirée et la nuit. Les maxima se situeront entre 3 et 6 degrés en Ardenne et autour de 7 ou 8 degrés ailleurs, sous un vent de sud généralement modéré. En cours d'après-midi, il deviendra assez fort à la mer.

Lundi s'annonce variable avec des averses. Vers le matin, il fera encore assez nuageux sur la plupart des régions mais progressivement des éclaircies apparaîtront. Les maxima seront compris entre 7 et 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 10 et 12 degrés ailleurs. Le vent de sud à sud-ouest sera soutenu avec parfois de fortes rafales sous les averses.

Mardi, le temps sera d'abord souvent sec mais nuageux. En cours d'après-midi, le risque d'averses augmentera mais aussi les chances d'éclaircies.Les maxima seront compris entre 3 ou 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort, et parfois fort au littoral.

Mercredi et jeudi, nous prévoyons encore quelques pluies ou averses mais aussi des moments plus secs. Le vent devrait progressivement diminuer en intensité. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés en Ardenne, et entre 7 et 9 degrés ailleurs.

Face aux prévisions, les autorités appellent à la vigilance et à limiter les déplacements dans les zones à risque.