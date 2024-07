Deux belles journées avant le retour de la pluie

Le changement de rythme interviendra dans la nuit de jeudi à vendredi, quand une zone de précipitations atteindra la Belgique depuis l'ouest. Dès la matinée, ce front très actif traversera le pays d'ouest en est. C'est aussi à l'est que les averses locales pourraient s'accompagner d'un petit coup de tonnerre. Les températures resteront cependant de saison, avec des maxima oscillant entre 20°C et 24°C.

Jeudi, la journée débutera sous un soleil adouci par des voiles d'altitude. Mais les champs nuageux deviendront de plus en plus denses dans l'après-midi, depuis le littoral. Il fera cependant sec et chaud, avec des maxima de 21°C à 26°C. Le vent sera faible, parfois modéré.

La journée de samedi sera humide, avec une onde frontale active remontant de la France et prête à arroser le sud, l'est et le centre du pays. Celle de dimanche débutera avec un temps sec et de larges éclaircies dans l'intérieur des terres, mais les nuages reviendront dans l'après-midi, parfois pour rincer quelques zones.

Le début de la semaine prochaine s'annonce par contre sec, ensoleillé et chaud, avec la barre des 30°C à portée de thermomètre.