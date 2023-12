Du brouillard et des températures négatives pour terminer la semaine

La journée commencera sous les nuages bas et les brouillards parfois givrants vendredi. Un peu de neige ou de neige fondante sera encore temporairement possible sur la Gaume alors que quelques éclaircies se dessineront déjà sur le littoral et sur le Massif ardennais, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi, la grisaille persistera sur un grand nombre de régions et il faudra probablement attendre la fin de journée pour que la nébulosité ne se morcelle progressivement. Seuls le littoral et le sud-est du pays pourraient profiter de plus larges embellies. Le temps sera froid avec des températures qui ne dépasseront pas -3°C sur les Cantons de l'Est, 0 à 1°C sur la plupart des autres régions et 3°C le long de la frontière française.

La nuit de vendredi à samedi sera très froide avec davantage d'éclaircies, mais des brouillards givrants et nuages bas se reformeront par endroits. Les températures redescendront entre 0 et -6°C sur la partie ouest et centrale du pays, et entre -7 et -9°C au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent sera faible de nord-est ou de direction variable.