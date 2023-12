Du brouillard givrant et des températures négatives pour entamer le week-end

Le temps sera sec, sous un ciel gris ponctué de quelques éclaircies vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les Ardennes bénéficieront, elles, de périodes ensoleillées. Il fera toujours froid avec des maxima de -3°C au sud du sillon Sambre-et-Meuse, 2°C à la Côte et entre 0 à 1°C dans le centre, sous un vent modéré de secteur nord-est.

Samedi, la journée débutera sous un brouillard givrant en plusieurs endroits, notamment dans le nord-ouest du territoire ainsi qu'en Ardenne. Les éclaircies prendront ensuite progressivement le dessus. Dans l'ouest du pays, la nébulosité sera toutefois plutôt variable avec quelques averses à caractère hivernal depuis la mer du Nord. Les maxima se situeront entre -5°C dans les Hautes-Fagnes et 3 ou 4 degrés à la Côte, sous un vent souvent faible et variable.

Vendredi soir, alors que davantage d'éclaircies se développeront sur le nord-ouest du pays, le ciel se refermera sur le sud-est, avec la formation de nuages bas et de brouillard givrant. En plusieurs endroits, des plaques de givre rendront donc les routes glissantes. Les gelées seront généralisées avec des minima de -8°C dans les Hautes-Fagnes à -2°C au littoral. Le vent deviendra faible et variable.

Dimanche, des précipitations pourront d'abord se faire sous forme de neige, même en plaine, se transformant plus tard en pluie. Les maxima se situeront entre -2 et 3°C et le vent pourra atteindre des rafales jusqu'à 55 km/h.