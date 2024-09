Encore de la pluie dans l'est, puis une nébulosité variable

La nébulosité sera d'abord abondante dans la plupart des régions et les pluies (modérées et abondantes) traîneront encore sur l'est du pays. Au fil des heures, la nébulosité deviendra variable à partir de l'ouest, mais quelques averses locales se développeront. À la mer, ce n'est qu'en matinée qu'une averse sera possible ; l'après-midi, le temps y deviendra plus ensoleillé. Les maxima oscilleront de 18°C à 23°C. Le vent sera faible à localement modéré et virera de l'ouest au nord-ouest. À la Côte, le vent modéré virera du nord-ouest au nord.