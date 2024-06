La pluie sera à nouveau au programme vendredi

Le ciel sera partiellement à très nuageux jeudi après-midi avec des averses localement intenses et/ou orageuses, essentiellement dans l'est et le centre du pays, selon les prévisions de l'IRM. L'extrême ouest du territoire restera probablement à l'écart des averses. Une alerte jaune a été confirmée pour les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg.

Ce soir, des averses concerneront encore l'est et le centre du territoire. Une accalmie relative sera possible en seconde partie de nuit mais les champs nuageux resteront généralement nombreux. Les minima se situeront entre 13 et 17 degrés.

Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés, sous un vent généralement modéré de nord-est revenant plus tard au secteur nord à nord-est.

Vendredi, des pluies ou des averses devraient reprendre dans certaines régions et pourraient à nouveau être intenses et localement orageuses. Dans le courant de l'après-midi ou en soirée, le temps deviendra graduellement plus sec à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 16 et 22 degrés.

Vendredi soir, les dernières averses devraient quitter l'est du territoire et laisser place à un temps généralement sec avec des éclaircies temporairement plus larges. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra à nouveau plus nuageux avec un risque croissant de pluie ou d'averses à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés.