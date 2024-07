Le feu de forêt en Californie est un des plus grands de l'histoire de cet Etat américain

Le feu de forêt qui se propage rapidement dans le nord de la Californie est devenu l'un des plus importants jamais enregistrés dans cet État américain. L'incendie n'est absolument pas maîtrisé actuellement, malgré les efforts d'environ 2.500 personnes, de plus d'une douzaine d'hélicoptères et de plusieurs avions de lutte contre l'incendie, selon les autorités locales.

Les pompiers de tout l'État ont envoyé des équipes pour prêter main-forte.

"Les conditions extrêmes continuent de poser problème aux pompiers", a déclaré l'organisation gouvernementale Cal Fire sur X. Les vents forts et les nombreuses pentes raides de la région compliquent aussi son extinction. L'agence note toutefois qu'un temps plus frais et plus humide est attendu dans la région dans les prochains jours.

Près de 142.000 hectares de forêt ont déjà été incendiés, ce qui fait de cet incendie de forêt le septième plus grand de l'histoire de la Californie.