Le soleil, c'est fini: une double alerte jaune en vigueur ce dimanche matin, prudence sur les routes

L'IRM a lancé samedi un avis de conditions glissantes dans les provinces de Liège et du Limbourg jusqu'à dimanche 10h.

Les routes sont, localement, glissantes à cause de plaques de givre dans les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg. Ces provinces composeront plus tard avec une couverture de nuages bas.

Cette nuit, des nuages bas et du brouillard ont envahit progressivement nos régions depuis l'ouest et la France, justifiant une alerte jaune pour les provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg, de la côte et de la Flandre-Occidentale