Les habitants du Pas-de-Calais inondés espèrent une accalmie ce week-end: "On ne pouvait plus sortir de chez nous"

L'eau est montée parfois sur plus d'un mètre. Lucette doit déménager pour la troisième fois en quelques jours : "Sa première maison est déjà sous l'eau. Elle est inaccessible. Elle était venue chez son conjoint, à la ville basse. Là-bas à la ville basse, c'est sous l'eau, c'est pareil. Là, maintenant, on remonte chez moi", nous explique un proche.

Lorsque les barques sont utilisées, ce sont les véhicules de secours qui traversent directement les eaux.

Un couple que notre équipe a rencontré a été pris au piège : "On ne pouvait plus sortir du tout de chez nous, encerclés. Et on a 1 mètre 30 ou 50 dans la maison, dans le sous sol. Il n'y a puis plus rien qui fonctionne, plus rien. Tout est perdu. Ça monte tellement en rapidité qu'on ne pouvait rien faire", témoigne l'habitant, la voix tremblante.

Face à l'ampleur de ces inondations, les habitants eux-mêmes s'improvisent secouristes grâce à des barques: "C'est un service qu'on rend, c'est tout",