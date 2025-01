Les intempéries ont fait déborder l'Ourthe: "Quelques maisons proches d'être inondées", entre Comblain-au-Pont et Sprimont

Partager:

Plusieurs cours d'eau ont débordé cette nuit en Wallonie, provoquant quelques inondations. Entre Comblain-au-Pont et Sprimont, l'Ourthe a rendu quelques rues inaccessibles. Certaines habitations sont isolées. Les niveaux sont en train de baisser... mais très lentement.

Les débits de la plupart des cours d'eau wallons étaient en phase de décroissance ou de stabilisation vendredi, selon les données du site internet consacré à l'hydrométrie dans le sud du pays. Seuls les niveaux de la Basse et la Moyenne Semois, ainsi que de leurs affluents, étaient encore en train de monter. L'Ourthe, elle, entre Comblain-au-Pont et Sprimont, a débordé et a rendu l'accès à certaines rues inaccessibles. "On a eu quelques maisons qui sont passées toutes proche d'être inondées. On est descendu avec des sacs de sable", note un habitant. "Il ne fallait pas qu'elle monte plus haut"

Plusieurs routes sous eau empêchent certains habitants de quitter leur maison. Une à deux fois par an, la commune est touchée par les inondations, mais cette fois-ci, il a fallu gérer en même temps la crue et l'arrivée de la neige. Un temps sec est prévu pour les prochains jours, les débits devraient donc se stabiliser dans les heures qui viennent. La phase de pré-alerte de crue (inondation localisée et sans gravité) est cependant maintenue pour de nombreux fleuves et rivières. Parmi les cours d'eau en phase de stabilisation, mais toujours en pré-alerte de crue, figurent la Meuse et la Haute Sambre. Les débits devraient bientôt commencer à diminuer. Les cours d'eau en phase de décroissance, encore en pré-alerte de crue eux aussi, sont la Chiers, le Viroin, la Basse et la Haute Lesse, Moyenne et Inférieure, l'Our, la Mehaigne, l'Eau Blanche, la Sûre, la Vierre, la Haute Semois, les affluents de ces rivières et ceux de la Haute Meuse, mais aussi la Basse Sambre et l'Escaut.