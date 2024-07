Les orages assombriront le ciel avant le retour des éclaircies

Un avertissement orange a été lancé entre 17h00 et 20h00 sur les provinces du Hainaut, de Namur, du Brabant wallon, du Brabant flamand, du Limbourg et d'Anvers, ainsi que sur la Région bruxelloise. Un code jaune a en outre été émis pour les provinces de Liège et de Flandre orientale. Cette alerte jaune est active jusqu'à 23h00 sur tout le centre du pays, depuis la province du Hainaut jusqu'au Limbourg.

Après une partie de cache-cache entre le soleil et les nuages durant l'après-midi, le risque d'averses augmentera sur l'ouest puis le centre du pays. Ces intempéries se transformeront en intenses averses orageuses venues de France, avec de la grêle et des rafales d'au moins 90 km/h en plusieurs endroits.

Les températures dans l'après-midi se situeront entre 23 degrés à la mer et jusqu'à 31 degrés en Campine. En soirée, les minima oscilleront entre 14 et 18 degrés, alors que les orages feront place en cours de nuit à des éclaircies et un temps plus sec.

La nébulosité sera variable à abondante mercredi matin avant l'arrivée d'éclaircies plus larges dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 21 et 25 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest.

Jeudi, le ciel sera à nouveau partagé entre temps ensoleillé et nuageux, avec quelques averses possibles et des températures de 19 à 24 degrés.