Les températures resteront généreuses jeudi

Le temps sera ensoleillé et chaud mercredi après-midi avec des maxima autour de 25 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, de 28 degrés à la Côte et localement jusqu'à 30 degrés en Campine, selon les prévisions de l'IRM. Quelques nuages élevés, et plus tard aussi de moyenne altitude, dériveront tout de même à partir de l'ouest.

Ce mercredi soir et cette nuit, le ciel sera serein à peu nuageux avec graduellement un peu plus de champs nuageux à partir de l'ouest. En fin de nuit, de la brume ou du brouillard pourraient se former par endroits. Le temps restera sec et doux avec des minima de 15 ou 16 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne ainsi que dans les polders, à 19 ou 20 degrés ailleurs.

Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux et une ondée locale sera possible, mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Au littoral, le ciel deviendra plus ensoleillé dans le courant de l'après-midi. Les maxima se situeront autour de 20 degrés à la Côte, 24 ou 25 degrés dans le centre et 27 degrés en Lorraine belge.