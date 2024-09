L'Europe a connu l'été le plus chaud jamais enregistré

Cet été a été le plus chaud jamais enregistré sur le continent européen, rapporte jeudi l'observatoire européen Copernicus. Le sud-est de l'Europe a été particulièrement touché par la chaleur avec un nombre record de 66 jours de stress thermique sévère, soit lorsque la température ressentie dépasse les 32°C.

Entre juin et août, l'été 2024 a enregistré une température moyenne supérieure de 1,54°C à celle de 1991 à 2020. Le précédent record, établi pendant l'été 2022, a été battu de 0,2°C.

Certaines régions de Grèce et de l'ouest de la Turquie ont même subi ce stress thermique sévère chaque jour d'été. Dans ces zones, la température ressentie a été classée comme "stress thermique très sévère" pendant deux mois, au-delà des 38°C.

Les conséquences du stress thermique comprennent des troubles tels que la déshydratation et les coups de chaleur, ainsi qu'une morbidité et une mortalité accrues en raison du risque de maladies cardiovasculaires et respiratoires.

La quantité de pluie a par ailleurs varié ces derniers mois. La majeure partie du continent européen a enregistré une baisse du nombre de jours de précipitations, alors qu'il a augmenté dans le nord du Royaume-Uni, la Fennoscandie (Norvège, Suède, Finlande et certaines parties nord de la Russie) et dans les États baltes avec jusqu'à 20 jours de pluie supplémentaires.

En août, la température de la surface de la mer Méditerranée a également atteint un nouveau record.