L'IRM émet une nouvelle alerte jaune à la pluie: trois provinces concernées

Ce jeudi après-midi et en soirée, plusieurs ondes, siège d'instabilité, remonteront de la France vers notre pays. Elles donneront lieu à des épisodes d'averses, parfois intenses et/ou orageuses.

L'Institut royal météorologique (IRM) émet une alerte jaune à la pluie entre le 20/06 à 12h et le 21/06 à 02h du matin. Trois provinces sont concernées: celles de Liège, Namur et Luxembourg.

Compte tenu des disparités entre les modèles numériques liées à l'échelle et à la complexité de ces structures, l'incertitude des prévisions est encore importante. L'intensité des précipitations sera très variable d'un endroit à l'autre avec (très) localement risque de cumuls de plus de 20 mm en 6h et/ou de plus de 25 mm en 24h; ponctuellement, des cumuls jusqu'à 35 ou 40 mm ne sont pas exclus.

En fonction de l'évolution des prévisions, cet avertissement pourrait être prolongé et/ou étendu à d'autres régions.