Quel temps fera-t-il cet été? La réponse du climatologue Xavier Fettweis

C'est un printemps qui ressemble à l'automne, le plus humide depuis 1833. Le climatologue Xavier Fettweis est l'invité du RTL info Signatures. Il explique cette météo maussade et prédit, si tout va bien, un été plus sec.

Avec le réchauffement climatique, les étés devraient devenir de plus en plus chauds. Or, depuis des semaines, c'est la pluie qui domine la météo. Un paradoxe qu'explique Xavier Fettweis, climatologue à l'Université de Liège: "Normalement, chez nous, on a un vent qui fait le tour de la terre, qui souffle à 10 kilomètres d'altitude et qui balaye les systèmes météo.Les anticyclones ou les dépressions restent alors quelques jours chez nous et puis sont chassés vers l'Europe de l'est. Malheureusement pour nous, ce vent est à l'arrêt, il fait grève et empêche les systèmes météo de bouger."

Une dépression bloquée au-dessus de la Belgique

En cause évidemment, le réchauffement climatique. "C'est le constraste thermique entre les pôles et l'équateur qui est le moteur de ce vent. C'est comme un courant d'air entre une pièce et l'extérieur.Plus le constraste est fort, plus ce courant d'air est fort. Avec le réchauffement climatique, les pôles se réchauffent quatre fois plus vite, le contraste de température diminue et ce vent oscille du nord au sud."