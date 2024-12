Météo: cette année 2024 bat un nouveau record, de quoi s'agit-il?

L'année 2024 est l'année la plus humide jamais enregistrée à Uccle depuis le début des relevés en 1833, annonce l'IRM (Institut royal météorologique).

Si le record de précipitations est battu, celui du nombre de jours de précipitations tient toujours, et ce depuis 1974. Il avait alors plu 226 jours. La moyenne annuelle est de 190 jours. La somme record des précipitations à Uccle s'explique principalement par le grand nombre de jours (11 en 2024) avec de fortes précipitations (égales ou supérieures à 20 mm).

2024 a été l'année la plus humide jamais enregistrée. La station d'Uccle, en région bruxelloise, où se trouve le siège de l'IRM, a enregistré jusqu'à 1133,3 mm de précipitations en 202 jours. Le précédent record annuel de précipitations datait de 2001 avec 1088,5 mm. Il a été dépassé le 27 novembre dernier.

Au niveau national, c'est en province de Luxembourg qu'il a le plus plu (1224 mm) et en Flandre occidentale qu'il a le moins plu (647,6 mm). Par ailleurs, l'année 2024 devrait être la quatrième année la plus chaude depuis le début des relevés en 1833.

D'après les observations jusqu'au 18 décembre et les prévisions pour le reste de l'année, on enregistre une température moyenne de 11,9 degrés. Les années record restent 2022 et 2020 avec une température moyenne de 12,2 degrés. Avec une température minimale moyenne provisoire de 8,6 degrés, 2024 égale le record absolu établi en 2023.

Aucune vague de chaleur officielle n'a été enregistrée cette année. C'était déjà le cas en 2021. L'IRM publiera la version intégrale de son bilan annuel officiel de 2024 le 1er janvier.