Météo du week-end: manteau et parapluie seront de sortie pour ce week-end automnal

Samedi matin, l'IRM prévoit de la grisaille avec quelques bancs de brouillard locaux possibles sur le sud du pays. Après leur dissipation, le ciel sera assez nuageux mais quelques rayons de soleil pourront parfois faire leur apparition par endroits.

Les maxima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 11 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de sud- ouest dans le nord et faible et variable dans le sud. Ensuite, il deviendra généralement modéré. Samedi soir et pendant la nuit, une zone de pluie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne, puis quelques éclaircies suivront par le nord- ouest en fin de nuit. Les minima varieront entre 4 degrés en haute Ardenne et 9 degrés en bord de mer. Le vent modéré de sud- ouest, s'orientera entre l'ouest et le nord- ouest à partir du littoral en fin de nuit.