Météo: les prévisions sont formelles, la neige arrive cette semaine

En Ardenne, les précipitations se feront sous forme de neige fondante et de neige. Mais également en Flandre, des précipitations hivernales seront parfois possibles. Les maxima seront compris entre 0 et +3 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse, autour de 4 degrés dans le centre et de 5 ou 6 degrés à la mer. Le vent sera généralement modéré, mais parfois modéré à assez fort de secteur ouest.

Préparez tout votre attirail hivernal, il va faire froid cette semaine. De la neige est attendue sur une grande partie du territoire belge mercredi. Le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageuses avec des averses, principalement dans le nord et l'est de notre pays.

Début de semaine sec

Ce lundi, le temps restera généralement sec au nord sillon Sambre et Meuse, et quelques éclaircies feront leur apparition, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le sud du pays, la nébulosité restera prédominante, avec parfois quelques averses. Les maxima varieront entre 4 ou 5 degrés en Ardenne et 8 ou 9 degrés dans le centre et sur le littoral.

Mardi, le ciel sera très nuageux avec de la pluie. En soirée et durant la nuit, ces averses pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises. Les maxima varieront entre 7 et 11 degrés. Des rafales de vent pourront en outre atteindre jusqu'à 70 km/h dans l'intérieur des terres, et jusqu'à 80 km/h sur le littoral et les sommets ardennais.