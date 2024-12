Plaque de glace, neige en grains, brouillard: l'IRM émet des alertes jaunes dans deux provinces wallonnes

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux conditions glissantes entre 16h00 lundi et 12h00 mardi pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, des plaques de givre ou de glace pourront ainsi se former sur l'est et le sud-est du pays. De faibles bruines verglaçantes ou un peu de neige en grains seront également possibles jusqu'à mardi midi, sur la province de Luxembourg principalement.

L'IRM avertit également sur le brouillard pour ces mêmes provinces et émet une alerte jaune à cet effet, entre 17h00 lundi et 13h00 mardi. Du brouillard givrant et répandu pourra limiter la visibilité à moins de 200 mètres en Ardenne, précise l'Institut.