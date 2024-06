Plusieurs personnes portées disparues en Suisse après un glissement de terrain

Un pont a été emporté par les eaux bloquant la route cantonale. Les opérations de secours sont particulièrement difficiles, a précisé la police dans un communiqué publié dimanche matin.

Les vallées latérales, Bavona, Lavizzara et Campo, ne sont plus accessibles et l'électricité a été interrompue dans toute cette zone. La police a lancé un appel à la population afin qu'elle limite ses déplacements et ne se rende pas dans les lieux frappés par les fortes pluies.