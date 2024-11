Prévisions météo: alerte aux pluies abondantes dans plusieurs provinces en Wallonie

L'IRM a émis une alerte jaune pluie ce mardi pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, en vigueur jusqu'à 20h00. Des pluies continues sont attendues dans ces régions. Le vent souffle également assez fort. Soyez prudents sur les routes.

Des feuilles, de l'eau et du vent. Il n'en faut pas davantage pour faire de nos routes des patinoires. Le mélange vous a peut-être saisi en sortant ce mardi matin. Cette météo maussade est d'ailleurs un peu dangereuse. L'institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pluie de 7h jusque 20h dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Ce matin, de nouvelles pluies continues reprendront sur tout le pays. Elles seront suivies d’averses dans le courant de l’après-midi. C’est sur les provinces du sud du sillon Sambre-et-Meuse que les précipitations seront les plus abondantes avec des cumuls atteignant régulièrement 20 à 30 mm en 24 heures. Sur la province de Luxembourg et sur l’Ardenne liégeoise, ces cumuls atteindront même 30 à 40 mm (plus localement 50 mm).