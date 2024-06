Prévisions météo: l'été arrive... Combien de jours reste-t-il avant un beau temps durable?

Ce soir, nous profiterons d'abord de larges éclaircies. Cette nuit, des nuages élevés puis moyens se feront plus nombreux et en fin de nuit, il s'en suivra quelques averses depuis le sud-ouest. Les minima oscilleront entre 9 degrés en haute Ardenne à 11 degrés en plaine et atteindront jusqu'à 14 degrés en Gaume. Vent faible à souvent modéré de secteur nord puis d'est à nord-est.

Ce mercredi matin, le temps sera très nuageux avec localement de la brume et du brouillard sur de nombreuses régions, excepté sur le nord-ouest du pays où les éclaircies seront présentes. Un peu de pluie ou une averse seront encore possibles dans un premier temps. En cours d'après-midi, le temps deviendra sec partout et les éclaircies concerneront la plupart ces régions. Les maxima s'échelonneront entre 16 et 21 degrés sous un vent modéré, parfois assez fort à la mer, de nord à nord-est.

Grosses pluies jeudi et vendredi

Jeudi, des pluies et des averses orageuses remonteront de la France vers nos régions ; elles seront parfois très intenses avec des cumuls de précipitations pouvant à nouveau être importants et localement dépasser 25 mm en 24h. Les maxima se situeront entre 17 ou 18 degrés en bord de mer et 23 ou 24 degrés sur la plupart des régions de l'est du pays. Le vent sera généralement modéré (et à la côte souvent assez fort) de secteur est à nord-est, puis faible à modéré de direction variable ou de secteur sud sur l'est du territoire.

Vendredi

La journée de vendredi devrait débuter sous un ciel très nuageux avec encore des pluies ou des averses pouvant toujours être intenses par endroits. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest, avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 16 et 18 degrés à la côte et en Ardenne, et entre 18 et 20 degrés ailleurs, sous un vent généralement modéré s'orientant au secteur ouest à nord-ouest.

Samedi encore instable

Samedi, la nébulosité restera variable avec des averses. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés en Hautes-Fagnes et 17 ou 18 degrés en Campine, sous un vent faible à parfois modéré de sud à sud-ouest, virant au secteur nord à nord-ouest en soirée.