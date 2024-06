Quelques averses encore attendues durant l'après-midi

Le ciel deviendra progressivement plus changeant samedi après-midi avec encore quelques averses locales, plus répandues sur la moitié sud du pays, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de mi-journée. Les maxima seront compris entre 14 et 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 17 et 20 degrés ailleurs, sous un vent modéré de secteur ouest à sud-ouest, virant temporairement au secteur ouest à sud-ouest en bord de mer.

Quelques ondées isolées sont encore prévues en début de soirée, avant que le temps ne devienne sec et calme partout. Le ciel se dégagera sur l'ouest et le centre du pays alors que quelques champs nuageux pourraient encore s'attarder sur le relief de l'Ardenne. En seconde partie nuit, de la brume ou des bancs de brouillard se formeront en plusieurs endroits. Les minima se situeront généralement entre 9 et 12 degrés, sous un vent devenant faible et revenant au secteur sud-ouest.

Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps sera généralement sec avec des maxima de 18 à 21 degrés en Ardenne et de 20 ou 21 degrés à la Côte. En soirée, le ciel se dégagera sur l'ensemble du territoire. En fin de nuit, de la brume ou des bancs de brouillard se formeront à nouveau par endroits. Les minima seront généralement compris entre 8 et 13 degrés, mais les températures pourraient ne pas descendre sous la barre des 14 degrés au cœur de certaines grandes villes.