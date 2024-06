"Si nous voulons une récolte correcte de pommes de terre, on n'a plus droit à l'erreur"

Les producteurs de pommes de terre en Belgique sont contraints de planter plus tardivement cette année à cause des conditions météorologiques: des températures basses après de fortes pluies. "Ce qui aura des risques à l'arrière-saison quand il faudra récolter", commente vendredi Pierre Lebrun, ingénieur agronome au sein de la Fiwap, filière wallonne de la pomme de terre.

D'ordinaire, les plants de pomme de terre sont mis en terre entre le 10 avril et le 15 mai. Or au 1er juin, "on n'avait pas planté la moitié, donc nous sommes de l'ordre de deux mois plus tard que la normale", constate M. Lebrun.

La pluie a empêché les plantations et les températures ont été basses début juin, soit des "conditions très difficiles" qui ont déjà perturbé les levées et l'état des cultures, témoigne-t-il.