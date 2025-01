Sortez les parapluies: voici les prévisions météo pour la fin de la semaine et le week-end

Ce jeudi soir, les précipitations prendront la forme d'averses et progresseront vers l'est. Celles-ci pourraient alors prendre un caractère hivernal en Moyenne et Haute Belgique. A l'arrière de cette zone de précipitations, le temps deviendra sec, avec développement de quelques éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse. Durant la nuit, le ciel sera très nuageux, avec risque de quelques faibles pluies à la côte. Les minima se situeront entre 1 et 6 degrés, sous un vent modéré à assez fort de secteur sud-ouest et, en soirée, des rafales jusqu'à 70 km/h, ou un peu plus en bord de mer en soirée.

Ce jeudi, en début d'après-midi, quelques éclaircies seront temporairement possibles, principalement sur l'ouest et le centre du territoire. Dans le courant de l'après-midi, le ciel deviendra très nuageux partout avec des pluies à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 1 et 7 degrés, sous un vent de sud à sud-ouest modéré, à assez fort à la côte. Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 50 ou 60 km/h dans les terres, et 70 km/h ou un peu plus au littoral.

Vendredi

Vendredi, le ciel sera très nuageux. Une zone de pluie atteindra la côte tôt le matin et se décalera lentement vers l'Ardenne en cours de journée. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec sur le nord-ouest. Il fera assez doux pour la saison, avec des maxima de 5 à 10 ou 11 degrés. Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré à assez fort, et fort à la côte, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 70 km/h. Il diminuera ensuite graduellement en intensité.



Vendredi soir, le ciel restera couvert avec de la pluie sur le sud du pays. Durant la nuit, la perturbation sera siège d'une onde qui se propagera sur notre pays et y conduira alors à des pluies généralisées avec, par endroits, des précipitations abondantes. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest en Ardenne, et souvent faible de secteur sud ou de direction variable ailleurs.

Samedi

Samedi, le temps restera pluvieux sur la majeure partie du territoire avec toujours des précipitations abondantes dans certaines régions. Dans le courant ou en fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de la côte et des éclaircies pourraient même se développer sur le nord-ouest du pays. Le vent sera assez fort de sud à sud-ouest sur la partie sud du pays, avec des rafales autour de 60 ou 70 km/h, et modéré de secteur nord-nord-ouest à nord-nord-est ailleurs. Il virera ensuite partout au secteur ouest à nord-ouest. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Flandre et 11 ou 12 degrés en Lorraine belge.

Dimanche

La journée de dimanche débutera localement avec des bancs de brouillard. Les champs nuageux seront souvent nombreux; ils pourraient parfois laisser filtrer quelques éclaircies, notamment dans le courant de l'après-midi. Hormis quelques éventuelles ondées locales (plutôt sur l'Ardenne), le temps restera généralement sec. Toutefois, il deviendra pluvieux et venteux durant la soirée et la nuit. Les maxima se situeront entre 3 et 6 degrés en Ardenne et autour de 7 ou 8 degrés ailleurs, sous un vent de sud généralement modéré, devenant parfois assez fort en fin de journée.