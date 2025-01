Tempête Eowyn: des inondations "limitées" possibles en Belgique, une partie du pays placée sous vigilance jaune

La tempête Eowyn touche principalement les îles britanniques, mais celle-ci passe également par notre pays. Une partie de la Belgique est en alerte jaune à la pluie jusqu'à samedi après-midi. Des inondations "limitées" sont possibles dans le centre et dans l'est de la Flandre.

L'Institut royal météorologique (IRM) a placé une majeure partie de la Belgique en alerte jaune à la pluie jusqu'à samedi après-midi, en raison de précipitations pouvant atteindre 25 à 40 l/m2, voire 50 l/m2 par endroits. Ces intempéries seront plus importantes dans le sud, mais toucheront aussi le Limbourg, la province d'Anvers et le Brabant flamand.

À l'instar de la cellule d'expertise pluies du Service Public de Wallonie (SPW), l'Agence flamande de l'environnement (VMM) reste vigilante face à l'évolution du niveau des cours d'eau dans le nord du pays, a-t-elle annoncé vendredi. Le passage de la dépression Eowyn, qui touche principalement les îles britanniques, pourrait provoquer des inondations "limitées" dans le centre et l'est de la Flandre.

Comme le SPW, qui a réuni vendredi matin sa cellule d'expertise pluies, l'Agence flamande de l'environnement reste vigilante sur l'évolution du niveau des cours d'eau dans le nord du pays. Elle sera particulièrement attentive au centre et à l'est de la région, principalement au niveau du bassin de la Dendre. "De telles pluies peuvent localement provoquer des inondations, non-critiques", a déclaré Katrien Smet de la VMM. Des cours d'eau non-navigables pourraient sortir de leur lit samedi, en cours de journée. "Le sol est toujours gorgé d'eau des semaines précédentes. (...) Ici et là, nous pourrons voir des champs inondés et des bassins d'orage qui se remplissent (partiellement). C'est justement leur fonction."

Les habitations ne devraient donc pas être menacées. "Mais des inondations limitées restent possibles", a-t-elle toutefois ajouté.

Le SPW a pour sa part prévenu que le seuil d'alerte pourrait être dépassé dans la nuit de vendredi à samedi dans le Hainaut, le Brabant wallon et dans l'ouest de la province de Namur.