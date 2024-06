Un ciel encore dégagé et des températures en hausse

La journée de mardi débutera par un ciel bien dégagé. En cours de journée, des cumulus feront leur apparition mais le soleil restera bien présent. À la côte, le ciel restera serein, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima poursuivront leur ascension avec des valeurs comprises entre 23°C au littoral ou en Hautes-Fagnes et 27 à 28°C en plaine. Le vent faible d'est à nord-est deviendra plus modéré l'après-midi et s'orientera au nord-nord-est sur l'ouest du pays.

Mardi soir et la nuit suivante, le temps restera peu nuageux à serein avec très localement un peu de brume ou de brouillard. Les minima oscilleront entre 12°C sur les sommets de l'Ardenne et 17°C en plaine sous un vent faible, parfois modéré à la côte, de nord-est.

Mercredi, le temps sera à nouveau bien ensoleillé le matin. Plus tard en journée, des nuages cumuliformes se développeront mais le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront autour de 24°C au littoral, entre 24 et 27°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 27 et 29°C ailleurs. Le vent sera souvent faible et variable ou de secteur est à nord-est. L'après-midi, une brise modérée de nord à nord-est se lèvera dans la région côtière.