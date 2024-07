Un "confinement thermique" décrété en Iran en raison des fortes chaleurs

L'Iran a décrété un "confinement thermique" pour le week-end, alors qu'une grande partie du pays subit une vague de chaleur extrême, avec des températures atteignant 40 à 50 degrés Celsius samedi et dimanche.

Les banques et administrations publiques opèrent en horaires réduits samedi et seront fermées dimanche. Les écoles et universités sont déjà fermées pour les vacances d'été. Le gouvernement a justifié cette mesure par les risques sanitaires importants que représente cette canicule pour la population.

La vague de chaleur sévit en Iran depuis deux semaines. De nombreux cas d'insolation et autres malaises liés aux températures extrêmes, notamment chez les personnes âgées et les enfants, ont été signalés dans les hôpitaux. Le sud et le sud-est du pays sont particulièrement touchés, avec des températures dépassant les 50 degrés Celsius.