Un mercure à la hausse et un soleil généreux

Les températures atteindront 24 degrés à la mer ou sur les hauteurs ardennaises et 27 à 28 degrés dans le centre du pays ce jeudi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. La nébulosité sera variable avec des voiles d'altitude et quelques nuages cumuliformes.

Ce jeudi soir et cette nuit, de larges éclaircies alterneront avec quelques nuages de moyenne et haute altitudes. Les minima ne descendront pas sous les 12 à 17 degrés sur la plupart des régions, et pourront même rester un peu plus élevés dans les grandes villes.

Vendredi, de belles périodes ensoleillées se partageront le ciel avec des nuages moyens et élevés. En cours d'après-midi, le soleil s'imposera même davantage depuis l'ouest du pays. Les températures poursuivront leur ascension avec des valeurs atteignant 25 à 29 degrés et même plus localement 30 degrés.