Un temps estival pour ces prochains jours

Le soleil sera au rendez-vous dimanche après-midi et les jours prochains, avec d'agréables températures estivales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi, le ciel sera variable avec alternance d'éclaircies, plus nombreuses à la Côte, et de champs nuageux. Le temps sera sec sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 23 ou 24 degrés en Flandre. Le vent sera modéré.

Dans la nuit de dimanche à lundi, quelques bancs de brouillard feront leur apparition, surtout dans les vallées de l'Ardenne et sur l'ouest du pays. Les températures redescendront entre 8 degrés en Ardenne et 13 à 14 degrés en plaine.