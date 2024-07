Un temps généralement lumineux et jusqu'à 22 degrés ce dimanche

Le temps restera sec dimanche avec de larges passages ensoleillés. Les températures grimperont jusqu'à 22 degrés. La journée de lundi sera plus chaude encore et orageuse en soirée, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Dimanche après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages pouvant laisser échapper une ondée locale; le temps restera toutefois sec sur la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 18 et 20 degrés en Ardenne, autour de 19 ou 20 degrés à la Côte, et autour de 21 ou 22 degrés ailleurs, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera assez dégagé. En fin de nuit, de la brume ou des bancs de brouillard pourraient se former par endroits, notamment dans les vallées de l'Ardenne et sur le nord-ouest du pays. Les minima se situeront autour de 13 ou 14 degrés dans les grandes villes, et entre 8 et 12 degrés ailleurs.