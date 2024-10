Un week-end électoral frais sous un ciel mitigé

Le ciel restera globalement couvert samedi après-midi, avec des périodes de pluies qui traverseront la Belgique d'ouest en est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies pourraient apparaitre à l'extrême ouest un peu plus tard. Les températures iront de 10°C en Ardenne à 12 ou 13°C dans le centre et localement 14°C en Campine. Le vent sera modéré.

La pluie continuera à tomber sur la moitié sud-est du territoire en soirée, mais le temps sec fera ensuite son retour depuis l'ouest. L'accalmie ne sera que de courte durée puisque le risque de précipitation augmentera, toujours à partir de l'ouest, en fin de soirée. La nuit commencera donc sous de faibles précipitations avant que des éclaircies ne trouent la couche nuageuse, apportant un temps sec. Les minima iront de 4°C dans les Hautes Fagnes à 7°C dans le centre et 10°C à la Côte. Le vent généralement modéré pourra devenir assez fort en bord de mer avec des rafales jusqu'à 60 ou 65 km/h.

Le souffle d'Éole diminuera dimanche matin, avec néanmoins quelques rafales pouvant atteindre 55 km/h au littoral. Il deviendra faible en soirée. Le temps sera, lui, globalement ensoleillé. Les nuages se feront un peu plus présents en cours de journée et une averse localisée n'est pas à exclure à l'extrême nord. Il fera frais pour la saison avec un thermomètre ne dépassant pas 8°C en Haute Ardenne et 12°C en Basse et Moyenne Belgique.