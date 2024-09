Un week-end qui s'annonce sec et ensoleillé

Le temps sera une nouvelle fois changeant avec des éclaircies, des passages nuageux et encore quelques averses. Les maxima oscilleront entre 12 degrés en Ardenne et 17 degrés ailleurs sous un vent modéré de nord, indique l'IRM vendredi dans son bulletin de la mi-journée.

Dimanche, il fera sec avec un ciel partagé entre éclaircies parfois larges et champs nuageux. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 13 à 19 degrés. Le vent sera généralement faible de directions variées et à la mer faible à modéré d'un large secteur ouest.

Lundi, le ciel sera variable avec la possibilité de quelques ondées, principalement dans l'ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima varieront entre 15 et 19 degrés sous un vent faible et variable puis faible à modéré de secteur nord. Le temps sera généralement ensoleillé et les températures en hausse les jours suivants.