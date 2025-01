Une partie de la Belgique recouverte de neige: quelques flocons sont encore attendus

Partager:

La première neige de 2025 est tombée ce jeudi matin sur une partie du sud de la Belgique. Quelques averses hivernales sont encore attendues avant un temps plus sec. L'alerte jaune aux conditions glissante a été levée à 12h.

L'année vient à peine de commencer et vous avez déjà sorti vos pelles, gratte-givre, bonnets et écharpes chaudes, ce jeudi matin. Du moins si vous habitez dans une des régions touchées par les importantes chutes de neige. En provinces de Liège et de Luxembourg, une couche blanche de plusieurs centimètres qui tient a recouvert les paysages hivernaux. À Herve, jusqu'à 8 centimètres de neige se sont formés par endroits. Risque toujours présent Ce jeudi après-midi, des éclaircies sont annoncées sur l'ensemble du territoire, mais le risque d'averses restera présent. Les maxima varieront de 0 à 7 degrés. Le temps devrait être plus lumineux et sec vendredi et samedi.

Cet après-midi, des champs nuageux alterneront avec des éclaircies dans la plupart des régions, avec un risque de quelques averses (hivernales) en Ardenne notamment. Les températures maximales varieront entre 0 degré dans les Hautes Fagnes et 6 à 7 degrés à la Côte. Le vent sera faible à modéré, parfois assez fort à la mer. Plaques de glace Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nombreux nuages bas persisteront en Ardenne, avec parfois une visibilité réduite. Dans le centre et au nord-est, de larges éclaircies alterneront avec des champs nuageux, et des averses hivernales pourront tomber localement. Les minima varieront de -4 degrés en Ardenne, à 0 et -1 degré dans le centre, et jusqu'à +3 degrés au littoral. Des plaques de glace pourraient rendre les routes glissantes par endroits. À lire aussi Jusqu'à parfois 3h pour déneiger les routes en province de Namur: le SPW Mobilité reconnaît "un manque de réactivité" Un avertissement jaune était en vigueur ce jeudi matin pour des conditions glissantes sur les voiries luxembourgeoises, namuroises et liégeoises. Cette alerte jaune a été levée à midi.